Конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская обратилась к народу
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"Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время", - заявила она.
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Кроме того, политик призвала белорусов отказаться от протестов.
"Беларусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - отметила Тихоновская.
Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на данный момент находится в Литве.
Отметим, что последние ночи в Беларуси выдались очень тяжелыми. Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.
На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.
Уже 11 августа появилось сообщение о том, что Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны Беларуси, чтобы ввести военное положение и комендантский час.
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