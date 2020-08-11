Конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская обратилась к народу

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



"Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время", - заявила она.

Кроме того, политик призвала белорусов отказаться от протестов.



"Беларусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - отметила Тихоновская.

Тихановская Тихановская записала новое видео: читает с листика, глаза опущены. Призвала не выходить больше на площади и соблюдать закон. Видео начали быстро тиражировать провластные каналы Gepostet von Чай з малинавым варэннем am Dienstag, 11. August 2020

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на данный момент находится в Литве.

Отметим, что последние ночи в Беларуси выдались очень тяжелыми. Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.

На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.

Уже 11 августа появилось сообщение о том, что Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны Беларуси, чтобы ввести военное положение и комендантский час.

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".