У Білорусі почалися масові страйки на підприємствах

Як передає Politeka.net, про це повідомляє білоруський Telegram-канал Nexta_Live.

Вже відомо, що страйк влаштували працівники електротехнічного заводу ім. В. І. Козлова.



"Вийшов директор заводу - натякнув на те, що всі ж пам'ятають, що сьогодні зарплата. Але народ сказав, що нас не залякати!",- йдеться в повідомленні.

Також до протестів приєднався і Жабинківський цукровий завод



"Працівники ІТП викликали голову райвиконкому Віталія Кулака, щоб оголосити йому про початок страйку", - наголошується в повідомленні.

Співробітники заводу напівпровідникових приладів Інтеграл також висловлюють солідарність з протестувальниками.

"З самого початку протестів вони почали страйкувати за місцем роботи - на заводі напівпровідникових приладів ВАТ Інтеграл. Решта заводчани підтримують хлопців", -пише телеграм-канал.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі спалахнули в неділю, 9 серпня. Після закриття виборчих дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу

Згідно з ними, на президентських виборах Олександр Лукашенко набрав 79,7%. Однак за даними незалежного опитування, Тихановська набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Десяток харків'ян підтримали білорусів у "вигнанні" Лукашенка, чути гімн України: Відео.

Снайпери на дахах, стрілянина і вибухи: Майдан захлеснув Білорусь з новою силою, кадри з місця.

Лукашенко образив українців через "причетність" до протестів у Білорусі: "вистачає майданутих".