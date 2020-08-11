У Білорусі почалися масові страйки на підприємствах
Як передає Politeka.net, про це повідомляє білоруський Telegram-канал Nexta_Live.
Вже відомо, що страйк влаштували працівники електротехнічного заводу ім. В. І. Козлова.
"Вийшов директор заводу - натякнув на те, що всі ж пам'ятають, що сьогодні зарплата. Але народ сказав, що нас не залякати!",- йдеться в повідомленні.
Також до протестів приєднався і Жабинківський цукровий завод
"Працівники ІТП викликали голову райвиконкому Віталія Кулака, щоб оголосити йому про початок страйку", - наголошується в повідомленні.
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Співробітники заводу напівпровідникових приладів Інтеграл також висловлюють солідарність з протестувальниками.
"З самого початку протестів вони почали страйкувати за місцем роботи - на заводі напівпровідникових приладів ВАТ Інтеграл. Решта заводчани підтримують хлопців", -пише телеграм-канал.
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