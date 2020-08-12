У МВС Білорусі офіційно підтвердили, що проти активістів застосовувалася вогнепальна зброя
Як передає Politeka.net, про це повідомили у пресслужбі Міністерства.
Згідно з інформацією, інцидент стався в Бресті.
"На співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках. Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників зброю було застосовано на ураження. Один з нападників поранений", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, зазначимо, що за попередніми даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко з 80,23% голосів. За офіційними даними Тихановська набрала 9,9% голосів.
У той же час, за даними штабу самої опозиціонерки, жителі всіх регіонів Білорусі віддали за неї від 70% до 90% голосів. Тихановська вже оголосила, що оскаржить результати виборів.
Після оголошення результатів країну охопили масові протести, а останні ночі в Білорусі видалися дуже важкими.
Силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.
На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.
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