В МВД Беларуси официально подтвердили, что против активистов применялось огнестрельное оружие

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, инцидент произошел в Бресте.

"На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — говорится в сообщении.

Напомним, отметим, что по предварительным данным ЦИК Беларуси, победу на выборах одержал Лукашенко с 80,23% голосов. По официальным данным Тихановская набрала 9,9% голосов.

В то же время, по данным штаба самой оппозиционерки, жители всех регионов Беларуси отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская уже объявила, что обжалует результаты выборов.

После оглашения результатов страну охватили массовые протесты, а последние ночи в Беларуси выдались очень тяжелыми.

Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.

На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."

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