В МВД Беларуси официально подтвердили, что против активистов применялось огнестрельное оружие
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно информации, инцидент произошел в Бресте.
"На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — говорится в сообщении.
Бунт против результатов ЗНО-2020, объявлен судьбоносный вердикт: к чему должны быть готовы украинцы
Знойная избранница Харламова показала в декольте, чем лучше Асмус: "Мужики в шоке"
"Сваты" понесли большую потерю, Женька осиротела: что случилось с главной героиней
Победительница "Евровидения" Кончита Вурст еле вместила свое достоинство в белье: "Безумие!"
Напомним, отметим, что по предварительным данным ЦИК Беларуси, победу на выборах одержал Лукашенко с 80,23% голосов. По официальным данным Тихановская набрала 9,9% голосов.
В то же время, по данным штаба самой оппозиционерки, жители всех регионов Беларуси отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская уже объявила, что обжалует результаты выборов.
После оглашения результатов страну охватили массовые протесты, а последние ночи в Беларуси выдались очень тяжелыми.
Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.
На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.
Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."
Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.
Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".