Житель Білорусі розповів, як правоохоронці обходяться із затриманими
Як передає Politeka.net, відповідний пост на своїй сторінці в Facebook опублікував Ілля Дабратвор.
За його словами, затримані активісти перебувають у нелюдських умовах.
"Дружину вчора випустили. Штраф 20 базових. У камері на 6 осіб сидить 37, у чоловіків - 50 осіб. Сплять по черзі. Не годують, вода з-під крана. Засобів гігієни немає. Всім дають добу, від 7 до 15. Протоколи складені аби як. Дружину затримали біля Заводського виконкому, за протоколом - на Машерова", - зазначив чоловік.
"Дружину вчора випустили. Штраф 20 базових. У камері на 6 осіб сидить 37, у чоловіків - 50 осіб. Сплять по черзі. Не годують, вода з-під крана. Засобів гігієни немає. Всім дають добу, від 7 до 15. Протоколи складені аби як. Дружину затримали біля Заводського виконкому, за протоколом - на Машерова", - зазначив чоловік.
Також Ілля заявив, що у в'язниці почали знущатися над людьми.
"Чоловіків вранці роздягають догола, ставлять в коридорі на карачки і б'ють. Медичну допомогу співробітники міліції надавати відмовляються, чоловіка зі зламаною ногою били спеціально", - повідомив Білорус.
Крім того, він порівняв дії правоохоронців Білорусі з фашистами.
Крім того, він порівняв дії правоохоронців Білорусі з фашистами.
"Те, що роблять зараз співробітники МВС можна порівняти з діями СС. Фактично закони на території Білорусі не діють", - уклав чоловік.
Користувачі жахнулися такою розповіддю і обурилися діями правоохоронців.
Раніше ми повідомляли, що в МВС Білорусі офіційно підтвердили, що проти активістів застосовувалася вогнепальна зброя.
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Згідно з інформацією, інцидент стався в Бресті.
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