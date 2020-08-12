Житель Білорусі розповів, як правоохоронці обходяться із затриманими

Як передає Politeka.net , відповідний пост на своїй сторінці в Facebook опублікував Ілля Дабратвор.

За його словами, затримані активісти перебувають у нелюдських умовах.



"Дружину вчора випустили. Штраф 20 базових. У камері на 6 осіб сидить 37, у чоловіків - 50 осіб. Сплять по черзі. Не годують, вода з-під крана. Засобів гігієни немає. Всім дають добу, від 7 до 15. Протоколи складені аби як. Дружину затримали біля Заводського виконкому, за протоколом - на Машерова", - зазначив чоловік.

Також Ілля заявив, що у в'язниці почали знущатися над людьми.

"Чоловіків вранці роздягають догола, ставлять в коридорі на карачки і б'ють. Медичну допомогу співробітники міліції надавати відмовляються, чоловіка зі зламаною ногою били спеціально", - повідомив Білорус.



Крім того, він порівняв дії правоохоронців Білорусі з фашистами.





"Те, що роблять зараз співробітники МВС можна порівняти з діями СС. Фактично закони на території Білорусі не діють", - уклав чоловік.