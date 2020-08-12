"Жену вчера выпустили. Штраф 20 базовых. В камере на 6 человек сидит 37, у мужчин - 50 человек. Спят по очереди. Не кормят, вода из-под крана. Средств гигиены нет. Всем дают сутки, от 7 до 15. Протоколы составлены абы как. Жену задержали возле Заводского исполкома, по протоколу - на Машерова", - отметил мужчина.
Кроме того, он сравнил действия правоохранителей Беларуси с фашистами.
Пользователи ужаснулись такому рассказу и возмутились действиями правоохранителей.
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