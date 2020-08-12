Житель Беларуси рассказал, как правоохранители обходятся с задержанными
 
Как передает Politeka.net, соответственный пост на своей страничке в Facebook опубликовал Илья Дабратвор.
 
По его словам, задержанные активисты находятся в нечеловеческих условиях.

"Жену вчера выпустили. Штраф 20 базовых. В камере на 6 человек сидит 37, у мужчин - 50 человек. Спят по очереди. Не кормят, вода из-под крана. Средств гигиены нет. Всем дают сутки, от 7 до 15. Протоколы составлены абы как. Жену задержали возле Заводского исполкома, по протоколу - на Машерова", - отметил мужчина.

Также Илья заявил, что в тюрьме начали издеваться над людьми.
 
"Мужчин по утрам раздевают догола, ставят в коридоре на четвереньки и избивают. Медицинскую помощь сотрудники милиции оказывать отказываются, мужчину со сломанной ногой избивали специально", - сообщил белорус.

Кроме того, он сравнил действия правоохранителей Беларуси с фашистами.

"То, что делают сейчас сотрудники МВД можно сравнить с действиями СС. Фактически законы на территории Беларуси не действуют", - заключил мужчина.

Пользователи ужаснулись такому рассказу и возмутились действиями правоохранителей.

Ранее мы сообщали, что в МВД Беларуси официально подтвердили, что  против активистов применялось огнестрельное оружие.

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