Житель Беларуси рассказал, как правоохранители обходятся с задержанными

Как передает Politeka.net , соответственный пост на своей страничке в Facebook опубликовал Илья Дабратвор.

По его словам, задержанные активисты находятся в нечеловеческих условиях.



"Жену вчера выпустили. Штраф 20 базовых. В камере на 6 человек сидит 37, у мужчин - 50 человек. Спят по очереди. Не кормят, вода из-под крана. Средств гигиены нет. Всем дают сутки, от 7 до 15. Протоколы составлены абы как. Жену задержали возле Заводского исполкома, по протоколу - на Машерова", - отметил мужчина.

Также Илья заявил, что в тюрьме начали издеваться над людьми.

"Мужчин по утрам раздевают догола, ставят в коридоре на четвереньки и избивают. Медицинскую помощь сотрудники милиции оказывать отказываются, мужчину со сломанной ногой избивали специально", - сообщил белорус.



Кроме того, он сравнил действия правоохранителей Беларуси с фашистами.





"То, что делают сейчас сотрудники МВД можно сравнить с действиями СС. Фактически законы на территории Беларуси не действуют", - заключил мужчина.