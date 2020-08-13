Загибель підводного човна "Курськ" можна назвати точкою відліку для сучасної Росії

Таку думку в своєму блозі для Ехо Москви висловив російський оглядач Антон Орехъ, передає Politeka.

Експерт нагадав слова російського президента з приводу загибелі підводного човна, сказані ним Ларрі Кінгу:"вона потонула".

"Потім Путін скаже Ларрі Кінгу фразу, яку ми ніколи не забудемо і ніколи йому не пробачимо: "вона потонула". Підводний човен "потонув", але разом з нею з того моменту почала тонути вся країна. Саме в той момент влада зробила найважливіший вибір, і буде повторювати його потім – і на Дубровці, і в Беслані і безліч разів ще: престиж держави важливіше життя людей. І заради престижу людей не шкода. А між правдою і брехнею вони завжди, абсолютно завжди, без винятків, вибирають брехню", – вважає Антон Орехъ.

Оглядач визнає, що іноземна допомога не допомогла б "Курську", проте про це стало відомо потім, а в ті дні здавалося, що рятувати людей з підводного човна треба за всяку ціну.

"Але рятували престиж, рятували якісь державні секрети, в результаті загинули 118 моряків, престиж вибухнув разом з торпедами підводного човна",-підсумував Антон Орехъ.

Politeka писала, що кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв назвав фатальну помилку України. На його думку, українська влада, зокрема екс-президент Віктор Ющенко, не змогла Очистити політичну еліту від проросійських елементів, що стало причиною вторгнення Кремля в 2014 році.

"Потрібно було ще тоді припинити сепаратистські настрої і розібратися з проросійською колабораціоністською елітою. Це призвело до того, що призвело. З'їзд у Сєвєродонецьку-це конкретна дата, але проблема була ширшою", - зазначив Муждабаєв.

За його словами, на момент анексії Криму і вторгнення на Донбас там був повний параліч місцевої влади.

Російський адвокат Марк Фейгін пояснив, навіщо президенту Росії Володимиру Путіну війни в Україні та інших країнах. За його словами, війни і окупація територій в Україні та інших колишніх радянських країнах необхідні сучасній Росії та її керівництву для захисту всього того, що було вкрадено раніше.

Він переконаний, що ідея "русского мира" є лише ширмою для меркантильних міркувань Росії. Росія обрала ось таку стратегію, з одного боку суспільству нав'язують ідею російської величі, а з іншого боку у росіян стільки всього накрали, що "зомбовані" скоро перестане діяти.

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