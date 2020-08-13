Гибель подводной лодки "Курск" можно назвать точкой отсчета для современной России

Такое мнение в своем блоге для Эхо Москвы высказал российский обозреватель Антон Орехъ, передает Politeka.

Эксперт напомнил слова российского президента по поводу гибели подлодки, сказанные им Ларри Кингу: "Она утонула".

"Потом Путин скажет Ларри Кингу фразу, которую мы никогда не забудем и никогда ему не простим: "Она утонула". Подводная лодка "утонула", но вместе с ней с того момента начала тонуть вся страна. Именно в тот момент власть сделала важнейший выбор, и будет повторять его потом – и на Дубровке, и в Беслане и множество раз еще: престиж государства важнее жизни людей. И ради престижа людей не жалко. А между правдой и ложью они всегда, абсолютно всегда, без исключений, выбирают вранье", – считает Антон Орехъ.

Обозреватель признает, что иностранная помощь не помогла бы "Курску", однако об этом стало известно потом, а в те дни казалось, что спасать людей с подводной лодки надо любой ценой.

"Но спасали престиж, спасали какие-то государственные секреты, в результате погибли 118 моряков, престиж взорвался вместе с торпедами подводной лодки", – подытожил Антон Орехъ.

Politeka писала, что крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев назвал роковую ошибку Украины. По его мнению, украинские власти, в частности экс-президент Виктор Ющенко, не смогли очистить политическую элиту от пророссийских элементов, что стало причиной вторжения Кремля в 2014 году.

"Нужно было еще тогда пресечь сепаратистские настроения и разобраться с пророссийской коллаборационистской элитой. Это привело к тому, к чему привело. Съезд в Северодонецке – это конкретная дата, но проблема была шире", - отметил Муждабаев.

По его словам, на момент аннексии Крыма и вторжения на Донбасс там был полный паралич местной власти.

Российский адвокат Марк Фейгин объяснил, зачем президенту России Владимиру Путину войны в Украине и других странах. По его словам, войны и оккупация территорий в Украине и других бывших советских странах необходимы современной России и ее руководству для защиты всего того, что было украдено ранее.

Он убежден, что идея "русского мира" является лишь ширмой для меркантильных соображений России. Россия избрала вот такую стратегию, с одной стороны обществу навязывают идею русского величия, а с другой стороны у россиян столько всего наворовали, что "зомбировани" скоро перестанет действовать.

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