На вихідних протести в Мінську вийдуть на новий рівень
Про те, що в столиці Білорусі готується "грандіозне розгойдування", повідомляє телеграм-канал "Легітимний".
Виходячи з того, що в країні спецслужби намагаються вишукати іноземних кураторів протестного руху, а сам Лукашенко стає все більш токсичним, останній шанс для президента утриматися в кріслі – це оголосити режим НС в Білорусі і ввести в міста війська.
"Зараз хвиля збурень набирає обертів, а отже, до вихідних буде пік, така ситуація може тривати дуже довго", - зазначає автор.
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Більше того, вказується на те, що всередині команди Лукашенка як ніколи висока загроза "умовної зради".
"Оточення Лукашенка зараз все більше розчаровується в ньому і вже розуміє, що великий ризик, що він не втримає "кермо", а значить треба рятувати свої шкури і "топити" Батьку", –йдеться в повідомленні.
За інформацією джерела каналу, дії ОМОНу і його некерована жорстокість ще більше налаштували людей проти режиму президента:
"Наприклад, розбивати машини серед білого дня і після бити водіїв, які обурені такою поведінкою, – це грандіозний дебілізм. Такі вчинки дають "плюс" у скарбничку протестувальників і завдають колосальної "шкоди"по іміджу влади".
Раніше ми писали про те, що журналістка Ксенія Собчак назвала головний стовп, на якому тримається сьогодні влада Олександра Лукашенка. За її словами, це – звичайний страх, але ніяк не народний вибір. А це означає, що рано чи пізно президента знесуть, оскільки змінюваність влади ніхто не відміняв.
Нагадавши, Протасевич розповів про справжнє ставлення білорусів до союзу з Росією.
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