Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси

Кроме того, виновных в фальсификации результатов, а также силовых разгонах протестующих обещают наказать санкциями, в частности под ударом может оказаться президент Беларуси.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Борель в Twitter.

"ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по наказанию виновных в насилии и фальсификации", — написал Жозеп Боррель.

Санкционные списки уже формируются и совсем скоро станут известными конкретные фамилии.

Отметим, ранее о санкциях ЕС сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он заявил, что жители Беларуси продемонстрировали свое стремление к демократическим переменам.

"Жестокое подавление мирных протестов и подавление оппозиции недопустимо. В качестве важного шага ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов", – подчеркнул министр.

Также ранее сообщалось, что бывший президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Александра Лукашенко покинуть свой пост. Таким образом политик отреагировала на происходящие в Беларуси протесты.

"Диктатор с окровавленными руками. Ты решил свою судьбу – у тебя нет будущего на белорусской земле", – написала политик в Twitter.

Напомним, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".