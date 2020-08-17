У Білорусі робітники Мінського заводу колісних тягачів не дали Лукашенку виступити з промовю та вигукували на його адресу слова: "Йди геть!"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на білоруські ЗМІ.
Так, повідомляється, що Лукашенко покинув територію заводу МЗКТ в Мінську на вертольоті, так і не зустрівшись з основною масою робітників цього та інших заводів, які спеціально підійшли до підприємства.
В ході зустрічі з частиною присутніх Лукашенко заявив, що "ніколи ви не дочекаєтеся від мене, щоб я під тиском щось зробив", і що "їх (повторних виборів, - ред.) не буде".
На такі слова працівники заводу відповіли скандуванням "йди геть!".
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За даними білоруських ЗМІ, раніше працівники МЗКТ, яких зібрали на майданчику на території підприємства, повідомили, що Лукашенко не вийшов для спілкування з ними.
"Всіх зігнали на майданчик, а він в цеху віщає перед групою людей. Вибрали вранці, я так розумію", - сказав один з працівників.
Також працівники заводу розкритикували Лукашенка за те, що він боїться громадян своєї країни.
"Якщо народ його обрав, чого він боїться? Навіщо весь цей цирк з охороною, вертольотом і оглядами? Це ж його країна, його люди. Ми виходимо до нього не боячись, чому він боїться нас, свій народ?", - сказав один з працівників заводу.
Також білоруські ЗМІ повідомили, що на МЗКТ приїхав не тільки Олександр Лукашенко, а і його молодший син Микола.
Нагадаємо, Тихановська виявилася резервним варіантом для Кремля, скандальна заява.
Як повідомляла Politeka, Майдан охопив Білорусь.