Візит президента Олександра Лукашенко на Мінський завод колісних тягачів обіцяє стати найскандальнішим за частиною цинічних заяв

Так, виступаючи перед робітниками, спочатку він заявив про те, що нікуди не піде зі своєї посади, як би народ не протестував, а потім і зовсім виправдав силовиків, які влаштували тортури затриманих білорусів у центрі ізоляції правопорушників на Окрєстіна. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відео в соцмережах.

"Тепер про те, що хтось когось побив. Абсолютно вірно ... на Окрєстіна 2500 чи 2000 (затриманих), щоб ви знали. На Окрєстіна, не популярно, але скажу, отримали ті, хто там же, на Окрєстіна кидався на ментів. Ви знаєте хто?",- заявив Лукашенко.

Після цих слів його освистали і почали кричати "Йди геть!".

"Ну спасибі! Я бачу тут група ця. Я бачу вас, не хвилюйтеся. Я це все почув і відповів на це питання, чому ви його піднімаєте знову? Ну ви ж не заплямуйте честь робочої людини, я вас почув!" – відповів політик.

"Кривавий тарган вирішив йти до кінця. Якщо хтось ще не зрозумів: ніякої мирної передачі влади не буде. Гітлери самі не йдуть", - прокоментував те, що відбувається, блогер Vitauskas.

Раніше ми писали, що Лукашенко покинув територію заводу МЗКТ в Мінську на вертольоті, так і не зустрівшись з основною масою робітників цього та інших заводів, які спеціально підійшли до підприємства.

За даними білоруських ЗМІ, раніше працівники МЗКТ, яких зібрали на майданчику на території підприємства, повідомили, що Лукашенко не вийшов для спілкування з ними.

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