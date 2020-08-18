Александр Лукашенко заявил, что члены Координационного совета, который создала белорусская оппозиция, являются "нацистами"

Как передает Politeka об этом сообщают белорусские СМИ.

Так, во время совещания с членами Совета безопасности Лукашенко рассказал о "нацистах" и "прикорытниках".

"Из бывших "прикоритников" (состоит Координационный совет, - ред.), как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то были походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - сказал Лукашенко, комментируя состав оппозиционного Совета.

По его мнению, Координационный совет оппозиции был создан с целью захвата власти.

"Они нам подбрасывают другую сторону. И требуют ни много, ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - уверен Лукашенко.

На фоне этого он "предупредил" тех, кто вошел в этот штаб, что власти Беларуси будут "принимать адекватные меры".

"У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - заявил Лукашенко, однако заверил, что имеются в виду меры, не противоречащие Конституции.

Как известно, 15 августа штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской начал формировать Координационный совет по передаче власти в Беларуси. Членами совета стали политики, журналисты, бизнесмены, юристы и деятели культуры - всего 32 человека.

Напомним, Лукашенко вытер ноги об интересы Украины: "отныне Минские соглашения невозможны".

Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.