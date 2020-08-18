Александр Лукашенко заявил, что члены Координационного совета, который создала белорусская оппозиция, являются "нацистами"
Как передает Politeka об этом сообщают белорусские СМИ.
Так, во время совещания с членами Совета безопасности Лукашенко рассказал о "нацистах" и "прикорытниках".
"Из бывших "прикоритников" (состоит Координационный совет, - ред.), как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то были походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - сказал Лукашенко, комментируя состав оппозиционного Совета.
По его мнению, Координационный совет оппозиции был создан с целью захвата власти.
Пенсии резко изменятся, украинцев ждет "сюрприз" после повышения минималки: "Увеличится до..."
Введение новых 5 и 10 гривен обернулось скандалом, Нацбанк срочно вмешался: как опять хотят изменить деньги
Полностью раздетый муж Наташи Королевой Тарзан опозорился перед женщинами: "Смайлик закрыл не все"
Украинским пенсионерам накинули неплохую надбавку к выплатам, озвучены сроки: "уже с 1-го..."
"Они нам подбрасывают другую сторону. И требуют ни много, ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - уверен Лукашенко.
На фоне этого он "предупредил" тех, кто вошел в этот штаб, что власти Беларуси будут "принимать адекватные меры".
"У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - заявил Лукашенко, однако заверил, что имеются в виду меры, не противоречащие Конституции.
Как известно, 15 августа штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской начал формировать Координационный совет по передаче власти в Беларуси. Членами совета стали политики, журналисты, бизнесмены, юристы и деятели культуры - всего 32 человека.
Напомним, Лукашенко вытер ноги об интересы Украины: "отныне Минские соглашения невозможны".
Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.