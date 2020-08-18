На фоне усиливающихся протестов в Беларуси все чаще звучат разговоры о том, что у Александра Лукашенко есть «запасной аэродром»

Несмотря на то, что президент, честное избрание которого на шестой срок ставят под сомнение миллионы людей, уверяет о твердом решении не покидать Беларусь, в сети уже появилась информация об огромном доме, который «батька» прикупил за 27 миллионов долларов, передает Politeka.net.

Так, журналисты издания «360 TV» опубликовали видеозапись предполагаемой резиденции белорусского президента в подмосковном поселке Балашиха.

Отмечается, что этот населенный пункт – не самое дорогое место по сравнению с той же, например Рублевкой, и не самый престижный. Однако как раз доступность жилья и относительная близость к Москве привели к тому, что он очень густозаселенный.

Трехэтажный особняк Лукашенка, который местные окрестили «загородным посольством Беларуси», находится в микрорайоне Салтыковка. С 2001 по 2007 год имение принадлежало российской компании «Лукойл».

По информации прессы, в декабре прошлого года белорусская государственная нефтеперерабатывающая компания «Нафтан» выставила на продажу особняк, который официально на нее записан. За дом просили 297 рублей, однако в феврале 2020 года цена упала на 30 миллионов. До 4 августа за него запрашивали 267 миллионов рублей.

Описывая дом, журналисты отмечают, что большое трехэтажное здание обнесено высоким забором, а по всему периметру расположены видеокамеры. Территория большая и зеленая.

По словам охранника одного из соседских домов, сюда периодически подъезжают машины с белорусскими номерами. Здание обслуживается, поскольку совершенно не выглядит заброшенным.

Ранее мы рассказывали о том, что площадь этого дома, со слов инсайдеров, составляет 2572 квадратных метра. Кроме дома, который больше похож на дворец, на территории есть хозпостройки, флигеля и прочее площадью 917 «квадратов», земельный участок 1,9 га, а также пруды, сады и тому подобное.

Напомним, крупнейшее в мире предприятие остановило работу в Беларуси: "Наша зарплата – это пули ОМОНа".

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Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность.