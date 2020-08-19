Деякі військовослужбовці перебувають у країні вже кілька років

Поки прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков запевняє, що РФ не бачить причин для введення військ у Білорусь, про присутність останніх говорять все частіше

Так, військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов зазначив, що Путін вже заслав своїх вояк сусідню країну, передає "Главред".

За його словами, Лукашенко потрібен російському президенту, як повітря, тому, враховуючи, що протести не вщухають, а набирають обертів. Росія вже почала втручання в ситуацію в Білорусі.

"По-перше, батька зрозумілий Путіну. По-друге, якщо зараз допомогти Лукашенку зберегтися при владі, то щодо Москви він буде куди більш слухняним, ніж раніше. І тоді рух у бік Союзної держави Росії та Білорусі стане стрімким", - пояснив Жданов.

Тому, впевнений експерт, при першій же необхідності Росія відправить війська в Білорусь, хоча частина їх вже і так присутня там.

"Чисельність угруповання російських військ там, за попередніми оцінками, становить 14-15 тисяч осіб. У Могильові стоїть російська авіагрупа, яка зайшла туди ще в 2014 році. А в 2017-му після спільних російсько-білоруських навчань Захід-2017 Росія "забула" на території Білорусі дивізію, і тепер вона розосереджена по семи полігонах. Так що російські війська на території Білорусі вже є, проте Путін може їх посилити", - констатує полковник запасу.

Як раніше проговорився Дмитро Пєсков, у Росії є зобов'язання про військову допомогу Білорусі по лінії Союзної держави й Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), але зараз «потреби в такій допомозі немає».

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