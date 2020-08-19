Пока пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверяет, что РФ не видит причин для ввода войск в Беларусь, о присутствии последних говорят все чаще
Так, военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов отметил, что Путин уже заслал своих вояк соседнюю страну, передает «Главред».
По его словам, Лукашенко нужен российскому президенту, как воздух, поэтому, учитывая, что протесты не утихают, а набирают обороты. Россия уже начала вмешательство в ситуацию в Беларуси.
«Во-первых, батька понятен Путину. Во-вторых, если сейчас помочь Лукашенко сохраниться у власти, то в отношении Москвы он будет куда более послушным, чем раньше. И тогда движение в сторону союзного государства России и Беларуси станет стремительным», – пояснил Жданов.
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Поэтому, уверен эксперт, при первой же необходимости Россия отправит войска в Беларусь, хотя часть их уже и так присутствует там.
«Численность группировки российских войск там, по предварительным оценкам, составляет 14 – 15 тысяч человек. В Могилёве стоит российская авиагруппа, которая зашла туда еще в 2014 году. А в 2017-м после совместных российско-белорусских учений Запад-2017 Россия «забыла» на территории Беларуси дивизию, и теперь она рассредоточена по семи полигонам. Так что российские войска на территории Беларуси уже есть, однако Путин может их усилить», – констатирует полковник запаса.
Как ранее проговорился Дмитрий Песков, у России есть обязательства о военной помощи Беларуси по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но сейчас «потребности в такой помощи нет».
Напомним, Россия начала тревожные маневры у границ Украины.
Как сообщала Politeka, Лукашенко разразился бредом о войсках НАТО и припугнул Путиным.
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