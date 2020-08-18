Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что Россия может вмешаться в события, которые охватили Беларусь

Он назвал условие, при котором российские войска окажутся на территории соседнего государства, передает «Диалог.UA».

Политик всерьез опасается, что протесты, количество участников которых стремительно растет уже 10 дней, могут превратить Беларусь в «санитарный кордон» между Западом и Российской Федерацией, на что Москва отреагирует.

Кроме того, во время митинга своих сторонников на площади Независимости в Минске 16 августа Лукашенко заявил, что страны НАТО наращивают военную мощь у западных границ Беларуси. По его словам, в случае чего танки и самолеты НАТО могут уже через 15 минут оказаться возле Беларуси.

В таком случае, подчеркнул он, реакцию Москвы предугадать будет нетрудно.

Руководство НАТО опровергло заявление Лукашенко, подчеркнув, что ни о каком наращивании сил речи нет, а многонациональное присутствие сил в восточных регионах альянса не представляет угрозы ни для одной страны и направлено исключительно на оборону.

Высказалася Лукашенко и по поводу нового президента в случае его свержения или перевыборов. Он уверен, что тот продержится не более двух лет, после чего народ прогонит и его.

«Если я уйду, вы и следующему будете кричать «Уходи». И рано — через два-три года», – заявил политик.

Ранее мы рассказывали о том, что в Беларуси выходят на забастовку крупнейшие предприятия страны. К которым присоединился один из самых больших в мире производителей удобрений «Беларуськалий».

Напомним, роскошные хоромы Лукашенко под Москвой показали в сети.

Как сообщала Politeka, Европарламент нанес сокрушительный удар по Лукашенко.

Также Politeka писала о том, что озверевший Лукашенко решился на безумный поступок.