В Беларуси сторонники так называемой "Витебской народной республики" ждут "русскую осень"

Как передает Politeka, об этом сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своем Telegram-канале.

В сообщении "ВНР" отмечается, что в Витебске и других городах восточной Беларуси проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко.

"Мы не призываем туда идти, но заметно лишь то, что Беларусь пошла по украинскому сценарию, но мирные протесты, как в Армении", - говорится в сообщении.

При этом сепаратисты "ВНР" прогнозируют "закат Беларуси".

"Уже осенью мы увидим закат Беларуси. А у нас будет своя "русская осень", где мы соберем урожай", - говорится в сообщении.

Блогер "Фашик Донецкий" иронизировал, что "русская осень" - это очень "секретный шифр", и никто не догадается, о чем идет речь.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Сергей Иванов предостерег, что успех белорусской революции лишь ускорит вторжение России с последующим навязыванием гибридной войны и созданием условной Витебской народной республики или нескольких. Также, по мнению журналиста, Лукашенко - это уже потенциальный Чаушеску, и скорость развязки находится в прямой связи с количеством трупов, которые он оставит.

Напомним, главный силовик Лукашенко пригрозил протестующим расстрелами.

Как сообщала Politeka, Макрон предупредил Лукашенко об украинском сценарии, "бацька" ответил.