Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив вжити жорстких заходів для захисту країни

Слова глави республіки передає видання "Белт".

Лукашенко впевнений, що його опоненти роблять все можливе, для того щоб послабити країну, а загроза йде від НАТО.

"Військова підтримка в наявності-пересування військ НАТО до кордонів. Вони всі рухають до того, щоб затягнути сюди нібито нового президента. Він звертається до західних держав, в даному випадку НАТО, з метою захисту населення. Вони вводять війська - і на Білорусі можна поставити хрест", - заявив він.

Також Лукашенко вважає, що історія в Білорусі нагадує "кольорові революції".

У зв'язку з таким припущення, Лукашенко доручив Міністру оборони Білорусі " прийняти жорсткі заходи щодо захисту територіальної цілісності нашої країни".

Нагадаємо, економіст і політичний експерт Юрій Атаманюк озвучив думку, що Олександр Лукашенко повинен бути готовий до сценарію, при якому йому доведеться мирно передати владу в Білорусі.

За словами Атаманюка, офіційний Київ повинен стати на бік простих білорусів, які вийшли на масові протести.

Також ми повідомляли, що колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний заявив, що в Білорусі можливий сценарій військової ескалації з боку Росії в тому випадку, якщо Володимир Путін введе війська для встановлення контролю в країні. Він додав, що початок військової ескалації в Білорусі - питання часу, Кремль може готувати масштабне вторгнення.

Нагадавши, Портников розкрив, яка доля чекає Білорусь без Лукашенка.

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.