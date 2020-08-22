Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив вжити жорстких заходів для захисту країни
Слова глави республіки передає видання "Белт".
Лукашенко впевнений, що його опоненти роблять все можливе, для того щоб послабити країну, а загроза йде від НАТО.
"Військова підтримка в наявності-пересування військ НАТО до кордонів. Вони всі рухають до того, щоб затягнути сюди нібито нового президента. Він звертається до західних держав, в даному випадку НАТО, з метою захисту населення. Вони вводять війська - і на Білорусі можна поставити хрест", - заявив він.
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Також Лукашенко вважає, що історія в Білорусі нагадує "кольорові революції".
У зв'язку з таким припущення, Лукашенко доручив Міністру оборони Білорусі " прийняти жорсткі заходи щодо захисту територіальної цілісності нашої країни".
Нагадаємо, економіст і політичний експерт Юрій Атаманюк озвучив думку, що Олександр Лукашенко повинен бути готовий до сценарію, при якому йому доведеться мирно передати владу в Білорусі.
За словами Атаманюка, офіційний Київ повинен стати на бік простих білорусів, які вийшли на масові протести.
Також ми повідомляли, що колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний заявив, що в Білорусі можливий сценарій військової ескалації з боку Росії в тому випадку, якщо Володимир Путін введе війська для встановлення контролю в країні. Він додав, що початок військової ескалації в Білорусі - питання часу, Кремль може готувати масштабне вторгнення.
Нагадавши, Портников розкрив, яка доля чекає Білорусь без Лукашенка.
Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".
Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.