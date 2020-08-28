Білоруський президент Олександр Лукашенко вже не приховує того, що в разі чого задієсвю армію і війська сусідньої Росії

Чергову порцію погроз глави держави процитував телеграм-канал BELTA.

Лукашенко зізнався, що під час розмови з Путіним змалював йому обстановку в країні.

"У нас договір. Кажу: давай думати, що будемо робити. Він каже: Ми знаємо, чого вони хочуть. І Путін вже пройшов кілька таких етапів, від Чеченської війни, і знає, що відбувається навколо кордонів. І ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою. Але якщо там смикнуться за межами, треба задіяти спільне угруповання збройних сил, основою якої є білоруська армія. А росіяни нас повинні підтримувати і рухатися за нами. Ми створили резерви з ним", – заявив політик.

При цьому він запевняє, що поки жоден російський солдат не перетнув кордон з Білоруссю.

"Але у нас навіть не здригнеться ні голос, ні рука, ні нога для того, щоб разом устаканити будь-кого, хто сіпнеться на західному кордоні Союзної держави", - заявив він.

При цьому Лукашенко підкреслив, що якщо хтось загрожуватиме Білорусі, то автоматично ця загроза поширюється і на Росію.

Зазначимо, що за останній день білоруський президент наговорив чимало чого на адресу європейських країн і США.

Так, він заявив про перекидання НАТО до білоруських кордонів американських винищувачів F-16, які раніше перебували під Берліном.

Раніше ми писали про те, що Лукашенко пригрозив Литві та Польщі санкціями у відповідь. Він заявив, що перенаправить товаропоток з литовських портів, котрий становить 30% доходів цієї країни.

Ми також писали, що під час візиту до аграріїв Олександр Лукашенко заговорив про можливу окупації однієї з областей Білорусі, а саме Гродненської:

"Тому що вони поставили собі за мету перш за все цю територію відсікти - Білорусію. Уже польські прапори вивісили недавно. Зараз вітчизна в небезпеці. Ми не можемо жартувати. Тим більше - це не слабкі війська - НАТО".

Нагадаємо, у Білорусі хочуть позбавити російську мову статусу державної.

Як писала Politeka, журналіст наочно показав різницю між прихильниками і противниками Лукашенка.

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