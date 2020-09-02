Ці прапори лякають владу не менше, ніж натовпи протестувальників на вулицях

В одному з житлових комплексів Мінська люди помітили чоловіків у балаклавах, які на тросах спускалися до балконів людей і знімали біло-червоно-білі прапори

У соцмережах їх вже охрестили "космонавтами" і навіть опублікували "інтерв'ю" з одним з них. Записом діалогу поділився телеграм-канал NEXTA Live.

На записі видно, як господар квартири намагається дізнатися в "альпініста" ім'я, а також цікавиться, чи найняли його. Той представився Олексієм і заявив "Ми не продаємося", а потім взяв ніж і взявся прибирати з балкона прапор.

"Космонавти висадилися на даху будинку в житловому комплексі "Каскад". Один з банди навіть встиг дати інтерв'ю, висячи на тросах у вікні мешканця. На Кальварійській прапори знімають з самого ранку, а місцеві жителі включають пісню "Перемен" і кричать "Живе Білорусь!". Живе!", – підписали відео.

Незабаром з'ясувалася й особистість "ніндзя". За інформацією того ж джерела, це співробітник МНС з ПАРЧ-12 на ім'я Ігор.

Зазначимо, що вивішування прапорів біло-червоно-білого кольору – справжній героїзм, бо влада не церемоняться з тими, хто це робить. Так, у Мінську судитимуть 72-річну Галину Хаменок за те, що вона вивісила з вікна це полотнище. Їй загрожує штраф до 30 базових величин або адміністративний арешт.

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