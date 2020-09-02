Эти флаги пугают власти не меньше, чем толпы протестующих на улицах

В одном из жилых комплексов Минска люди заметили мужчин в балаклавах, которые на тросах спускались к балконам людей и снимали бело-красно-белые флаги

В соцсетях их уже окрестили «космонавтами» и даже опубликовали «интервью» с одним из них. Записью диалога поделился телеграмм-канал NEXTA Live.

На записи видно, как хозяин квартиры пытается узнать у «альпиниста» имя, а также интересуется, наняли ли его. Тот представился Алексеем и заявил «Мы не продаемся», а затем взял нож и взялся убирать с балкона флаг.

«Космонавты высадились на крыше дома в жилом комплексе «Каскад». Один из банды даже успел дать интервью, вися на тросах в окне жильца. На Кальварийской флаги снимают с самого утра, а местные жители включают песню «Перемен» и кричат «Жыве Беларусь!». Жыве!», – подписали видео.

Вскоре выяснилась и личность «ниндзя». По информации того же источника, это сотрудник МЧС из ПАСЧ-12 по имени Игорь.

Отметим, что вывешивание флагов бело-красно-белого цвета – настоящий героизм, поскольку власти не церемонятся с теми, кто это делает. Так, в Минске будут судить 72-летнюю Галину Хаменок за то, что она вывесила из окна это полотнище. Ей грозит штраф до 30 базовых величин или административный арест.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко припугнул белорусов кровавой резней. По его словам, если «эти» придут к власти, они будут резать заводы, а также белорусов и их детей. Он добавил, что события в Украине, по сравнению с этой резней, будут «цветочками».

Напомним, раскрыты детали сделки Лукашенко и Путина.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев Лукашенко сняли на видео.