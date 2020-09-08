Магнати з Саудівської Аравії знову грають з цінами на нафту, щоб обійти конкурентів

Як повідомляє Politeka.net, національна компанія Saudi Агамсо вже другий місяць поспіль готує знижки на свою продукцію. У жовтні вони мають намір залучити покупців з США та Азії зниженими цінами на всі марки, про це пише агентство Platts. Судячи з усього, Saudi Aramco намагається залучити нових покупців зниженими цінами після початку нафтової війни з Кремлем.

За даними джерела, вартість нафти марки Arab Super Light і Arab Extra Light будуть знижені на 1,5 долара після попередніх знижок в 50 і 60 центів, ціни на Arab Medium і Arab Heavy уріжуть на 1,2 долара і 90 центів відповідно.

У той же час, для американців Arab Light почнуть продавати на 60 центів, а Arab Medium і Arab Heavy – на 50 центів дешевше. Arab Extra Light відпускатимуть зі знижкою в 70 центів за барель.

А ось для клієнтів з Європи, де Росія намагається втриматися на плаву зі своєю продукцією і все частіше втрачає контракти, "гравці" з Саудівської Аравії приготували знижки тільки на види нафти, близькі до характеристик до російської марки Urals. Arab Extra Light впаде в ціні на 60 центів для Євросоюзу, Arab Light стане дешевше на 20 центів для Північно-Західної Європи і на 40 центів - в Середземномор'ї. Марка Arab Medium буде продаватися зі знижкою в 20 центів в південній частині Європи.

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