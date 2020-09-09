У білоруському місті Вітебську протестувальники повстали проти силовиків, які били одного з учасників мітингу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, натовп накинувся на міліцейських, які серед білого дня били одного з протестувальників.

На відео можна помітити, як троє силовиків, які приховують свої обличчя за масками, кийками жорстоко б'ють протестувальника. При цьому учасник мітингу навіть не намагається чинити опір, він лежить на землі. Незабаром до них підбігає ще кілька міліцейських. Вони хапають побитого протестувальника під руки і намагаються його відвести. Однак в цей момент до них підходить розлючений натовп з криками: "Фашисти!" і "Ганьба!". Силовики намагаються відбитися кийками від інших учасників протесту, але сили виявляються нерівними. Під тиском натовпу "правоохоронцям" довелося відступати.

Як відомо, протести в Білорусі тривають вже місяць. Люди регулярно виходять на вулиці з протестами проти офіційних результатів виборів, згідно з якими Лукашенко нібито отримав перемогу, при чому з суттєвим відривом від своїх конкурентів. Білоруси вважають, що такі результати є відвертою фальсифікацією, тому виходять на мітинги і забастовки з вимогою проведення чесних виборів.

Нагадаємо, у Білорусі хочуть позбавити російську мову статусу державної.

Як писала Politeka, журналіст наочно показав різницю між прихильниками і противниками Лукашенка.

Також Politeka писала, що Лукашенко продався Росії, названі умови угоди.