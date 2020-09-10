​У США закликали повністю відмовитися від російської нафти

Зокрема, з таким закликом виступили аналітики у американському виданні The National Interest. На думку аналітиків, влада США повинна сконцентруватися не тільки на блокуванні "Північного потоку-2", але і пора вже відмовитись від закупівель російської нафти.

Американські покупці частково допомогли російським нафтовикам, закупивши у Росії 9,3 млн тонн нафти. Нагадаємо, Російські нафтовики не могли знайти попит на свою продукцію в Європі через конкуренцію з дешевою Саудівською нафтою, але знайшли підтримку в США.

У Росії одразу занепокоїлися через заклик американських аналітиків. Російські ЗМІ пишуть про серйозну загрозу для економіки РФ. Наприклад, Російський Телеграм-канал "Газ-Батюшка" згадав санкції США проти Ірану і Венесуели, які відправили ці країни в економічну ізоляцію. Автори публікації стурбовані, що цей сценарій може повторитися в Росії.

"Навіть якщо це залишиться тільки міркуванням, сама розмова про відмову від російської нафти є досить серйозною загрозою. Саме так розвивалися санкції проти Ірану і Венесуели, які опинилися в економічній ізоляції", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.



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