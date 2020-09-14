У Сочі під час переговорів президентів Білорусі Олександра Лукашенка і РФ Володимира Путіна останній пообіцяв своєму колезі фінансову підтримку

Москва готова видати Мінську державний кредит у півтора мільярда доларів, щоб підтримати Білорусь. Про це заявив Володимир Путін, коментуючи результати зустрічі, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ і соцмережі.

У деталі він не заглиблювався, зазначивши тільки, що всі подальші нюанси пропрацюють міністерства фінансів обох країн.

У свою чергу Лукашенко заявив, що в основі всього лежить економіка.

"Ми завжди дотримувалися цієї лінії. А ці події показали, треба тісніше триматися з нашим братом", - підкреслив він.

"🤬Все! Білорусь продана!!",- прокоментували відео з обіцянкою Путіна в телеграм-каналі "Український Діалог".

"На росіян у Путіна грошей немає, але для друга-диктатора Лукашенка він готовий видати кредит в 1,5 млрд доларів», – повідомляє в Twitter " Мид Роисси".

"Путін виділить Лукашенку кредиту на $1,5 млрд. А Твері, Тамбову і Орловській області не виділить. І на російську охорону здоров'я не виділить. І на обіцяні гарячі обіди для всіх школярів. Лукашенку ж потрібніше, правда?",- зазначає Любов Соболь.

У коментарях користувачі не пошкодували сарказму.

"Це називається "відтягнув кінець лукашеко". Ну на місяць довше він пробарахтається. Ну втече пізніше. Зате кремляді тепер офіційно вороги Білорусі. І бабок цих пітун не побачить", "Досить брехати: кредитів для всіх расіян вистачить, навіть на їжу. Розпалюєте, МЗС!", "Пенсіонери Росії оцінять!", "Карателям платити чимось треба", "Янику трояк лярдів видали - не допомогло. Лука, виходить, подешевше нашого Ананаса", "Нах Тамбов, якщо Путін тільки що купив Білорусь а вусатий її віддав за копійки?", "Продешевив. Янук в два рази більше взяв", - пишуть у соцмережах.

Переговори Путіна і Лукашенка в Сочі проходили у форматі "один на один". На порядку денному стояли, за інформацією росЗМІ, "ключові питання подальшого розвитку двосторонніх відносин у сфері стратегічного партнерства".

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