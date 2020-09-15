Російський опозиціонер Олексій Навальний написав на своїй сторінці в Instagram перший пост після виходу з коми

Про це повідомляє Politeka.

"Привіт, це Навальний. Сумую за вами 😍. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використовував. Дуже сподобалося. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую", - написав Навальний.

Politeka писала, що Президент РФ Володимир Путін віддав наказ щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального. Таку думку озвучив російський соціолог Ігор Ейдман.

За його словами, в РФ робили спроби усунути Навального, дискредитувавши його політично, але тепер перейшли до кардинальних заходів.

"Спецслужби давно усунули б Олексія, але Кремль не хотів робити з нього мученика і сподівався знищити політично, дискредитувати, замазати брудом. Ситуація в Білорусі, мабуть, змусила їх перейти до рішучих дій. Вона поставила перед російською владою природне запитання: "Як нам не допустити в Росії подій, подібних білоруським?". Отруєння Навального стало першим у списку відповідей на білоруський виклик", - упевнений соціолог.

Відомий російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров висловив свою думку з приводу причин отруєння опозиціонера Олексія Навального коментуючи подію, він провів паралелі з подіями, які зараз стрясають Білорусь.

"Дивно, як швидко засвоюють уроки Білорусі. Адже помітно, що найслабша частина білоруської революції – це відсутність єдиного, досвідченого і злого лідера. Тихановська годиться з якоюсь натяжкою в Символи, але ніяк не в стратеги і ватажки цієї революції. Будь у повсталих хоч один реальний лідер, вусатий давно б вважав невикопану картоплю, перебуваючи з ним віч-на-віч», – зазначає журналіст.

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