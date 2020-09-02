Песков говорит, что Берлин ни о чем не информировал Россию

В лаборатории немецкой армии заявили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда "Новичок"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Кабмина ФРГ.

Так, лаборатория Бундесвера (армии Германии) нашла в организме российского оппозиционного политика, которого эвакуировали в Германию после отравления, следы яда из группы "Новичок".

В частности, о том, что лаборатория Бундесвера (Вооруженных сил Федеративной Республики Германия, - ред.) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального Навального следы яда из группы "Новичок", заявили в немецком правительстве.

Сейчас есть информация, что МИД Германии будет вызывать российского посла для разговора на фоне полученной информации об отравлении Навального. Также Берлин намерен проинформировать ЕС и НАТО о полученных данных.

"Кейс с запятой Навального начинает набирать обороты прямо в эти минуты", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что реакция Кремля на данные новости была сверхбыстрой - в частности, в РФ отрицают, что получили информацию об отравлении Навального.

"Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об "отравлении" Навального "Новичком", у России нет таких данных", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, однокурсник Путина рассказал, за что совершено покушение на Навального.

Как сообщала Politeka, устранение Навального планировалось давно, в РФ раскрыли детали.