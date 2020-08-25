В России назвали обвинения в отравлении Навального "пустым шумом"

В частности, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес Кремля в отравлении главного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он заявил российским журналистам во время брифинга 25 августа.

Также политик заявил, что в Кремле не могут относиться к обвинениям серьезно и назвал их "пустым шумом".

"Мы не можем относиться серьезно к озвученным обвинениям о причастности Путина к отравлению. Это обвинения, которые абсолютно не могут быть правдой. Скорее являются пустым шумом. Серьезно мы к этому относится не намерены. И мы не понимаем, почему немецкие коллеги так спешат, употребляя термин "отравление". Вещество пока что не установлено", – заявил Песков.

По его словам, в России не начали расследования после инцидента с Навальным, поскольку для этого нет повода. Пресс-секретарь Путина считает, что сначала в организме якобы отравленного политика нужно найти вещество, которое стало причиной его состояния. А этого сделать не смогли ни в России ни в Германии.

"Для расследования нужен повод. Если будет установлено, что это отравление, то это станет поводом для расследования. Сейчас это можно рассматривать как одну из версий. Но медики докладывают и о множестве других версий такого состояния", – сказал он.

Песков отметил, что из заявления немецких врачей о том, что оппозиционера отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в России "не узнали ничего нового".

Напомним, что немецкая клиника Charite подтвердила отравление Алексея Навального. По результатам проведенных исследований, оппозиционера отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Напомним, сокурсник Путина рассказал, за что совершено покушение на Навального.

Как сообщала Politeka, устранение Навального планировалось давно, в РФ раскрыли детали.

Также Politeka писала, что Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа.