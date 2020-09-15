Российский оппозиционер Алексей Навальный написал на своей странице в Instagram первый пост после выхода из комы

Об этом сообщает Politeka.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", – написал Навальный.

Politeka писала, что Президент РФ Владимир Путин отдал приказ по отравлению оппозиционера Алексея Навального. Такое мнение озвучил российский социолог Игорь Эйдман.

По его словам, в РФ предпринимали попытки устранить Навального, дискредитировав его политически, но теперь перешли к кардинальным мерам.

"Спецслужбы давно устранили бы Алексея, но Кремль не хотел делать из него мученика и надеялся уничтожить политически, дискредитировать, замазать грязью. Ситуация в Беларуси, видимо, заставила их перейти к решительным действиям. Она поставила перед российскими властями естественный вопрос: "как нам не допустить в России событий, подобных беларусским?". Отравление Навального стало первым в списке ответов на беларусский вызов", - уверен социолог.

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров высказал свое мнение по поводу причин отравления оппозиционера Алексея Навального Комментируя произошедшее, он провел параллели с событиями, которые сейчас сотрясают Беларусь.

«Удивительно, как быстро усваивают уроки Беларуси. Ведь заметно, что самая слабая часть белорусской революции – это отсутствие единого, опытного и злого лидера. Тихановская годится с некой натяжкой в символы, но никак не в стратеги и вожаки этой революции. Будь у восставших хоть один реальный лидер, усатый давно бы считал невыкопанный картофель, находясь с ним лицом к лицу», – отмечает журналист.

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