Російська пропагандистка, ведуча скандального ток-шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" Ольга Скабєєва розповіла про важку хворобу

Зокрема, вона перехворіла на китайський вірус, тому і не з'являлася в пропагандистському шоу. Вона заявила, що зіткнулася з цим захворюванням під час відпустки. Спочатку у неї була висока температура, біль в горлі і закладеність носа, потім стало гірше.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі "Instagram".

"Мій організм захворів саме під час довгоочікуваних канікул. Було досить страшно. Найбільше мені не сподобалися уколи в живіт. Зате сподобалися розмови з моїм лікарем, який розповідав, що китайський вірус лікувати навчилися. І в реанімації зараз набагато менше людей, ніж раніше", - написала Скабєєва на своїй сторінці в мережі.

Пропагандистка звернулася до шанувальників з проханням берегти себе, а також користуватися масками і рукавичками. При цьому вона одразу ж додала, що засоби індивідуального захисту не допомогли їй уберегти своє здоров'я від вірусу.

Також раніше повідомлялося, що Ольга Скабєєва вирішила зробити чергову рекламу Кремлю. Скабєєва почала поширювати інформацію про нібито "великодушність" Росії, яка не скупиться на допомогу навіть свого "ворога", тобто США.

Одіозна російська телепропагандистка Ольга Скабєєва опублікувала відео про нібито допомогу РФ, яка була відправлена в США. За її словами, росіяни допомогли американцям.

Нагадаємо, що у Скабєєвої закликали урізати Україну до однієї області.

Як повідомляла Politeka, чоловік Скабєєвої пересунув кордони Росії і України, божевілля побачили все.

Також Politeka писала, що Скабєєва показала "улюблене ласощі" українців.