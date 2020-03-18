Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов нахабно заявив в шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої, що територія України має обмежуватися однією областю

Так політик країни-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу, запропонував боротися з вигаданим розквітом "неофашизму і нацизму" в чужій йому державі.

Маразматична ідея Нілова прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", незмінними ведучими якої є топ-пропагандисти Кремля Ольга Скабєєва та Євген Попов.

"Ви дочекаєтеся того, що сталося в Сирії!" – погрозливо вигукнув російський депутат.

Після цього скандальний ведучий передачі Євген Попов поставив йому пряме запитання про те, що в разі такого сценарію стане "українським Ідлібом", куди витіснять всіх "терористів", маючи на увазі українських патріотів.

"Ну, звичайно, Львівщина. Але це ще велике питання. Тому що Львівська область відійде іншій державі. Тому Галичина – обнесена більшим валом, огорожею, де хочуть жити ось ці громадяни. Нехай вони туди збираються! Нехай вони там проголошують свої хворі принципи! Тим більше, ми не допустимо того, щоб це було у нас прямо поруч!" – відповів несамовитий Нілов.

Він також пригрозив, що "жовто-блакитна кров" нехай буде там текти під наглядом спеціальних людей, які не дадуть поширитися неоукраїнському "фашизму", "нацизму" далі.