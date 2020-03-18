Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов нахабно заявив в шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої, що територія України має обмежуватися однією областю
Так політик країни-агресора, яка окупувала Крим і частину Донбасу, запропонував боротися з вигаданим розквітом "неофашизму і нацизму" в чужій йому державі.
Маразматична ідея Нілова прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", незмінними ведучими якої є топ-пропагандисти Кремля Ольга Скабєєва та Євген Попов.
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Після цього скандальний ведучий передачі Євген Попов поставив йому пряме запитання про те, що в разі такого сценарію стане "українським Ідлібом", куди витіснять всіх "терористів", маючи на увазі українських патріотів.
Він також пригрозив, що "жовто-блакитна кров" нехай буде там текти під наглядом спеціальних людей, які не дадуть поширитися неоукраїнському "фашизму", "нацизму" далі.