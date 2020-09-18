Российская пропагандистка, ведущая скандального ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева рассказала о тяжелой болезни

В частности, она переболела на китайский вирус, поэтому и не появлялась в пропагандистском шоу. Она заявила, что столкнулась с этим заболеванием во время отпуска. Сначала у нее была высокая температура, боль в горле и заложенность носа, потом стало хуже.

Об этом она сообщила на своей странице в сети "Instagram".

"Мой организм заболел именно во время долгожданных каникул. Было довольно страшно. Больше всего мне не понравились уколы в живот. Зато понравились разговоры с моим врачом, который рассказывал, что китайский вирус лечить научились. И в реанимации сейчас гораздо меньше людей, чем раньше", – написала Скабеева на своей странице в сети.

Пропагандистка обратилась к поклонникам с просьбой беречь себя, а также пользоваться масками и перчатками. При этом она сразу же добавила, что средства индивидуальной защиты не помогли ей уберечь свое здоровье от вируса.

Также ранее сообщалось, что Ольга Скабеева решила сделать очередную рекламу Кремлю. Скабеева начала распространять информацию о якобы "великодушии" России, которая не скупится на помощь даже своему "врагу", то есть США.

Одиозная российская телепропагандистка Ольга Скабеева опубликовала видео о якобы помощи РФ, которая была отправлена в США. По ее словам, россияне помогли американцам.

Напомним, что у Скабеевой призвали урезать Украину до одной области.

Как сообщала Politeka, муж Скабеевой передвинул границы России и Украины, безумие увидели все.

Также Politeka писала, что Скабеева показала "любимое лакомство" украинцев.