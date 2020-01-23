Топ-пропагандисти Кремля влаштували справжній переполох через Україну

Так, у продажу з'явилися консерви з назвою "Сеп*р в сметані", які налякали і викликали гнів у відомої українофобськими висловлюваннями Ольги Скабєєвої, яка поспішила обуритися цій новині у своїй пропагандистської телепередачі "60 хвилин".

Вона розмахувала руками, не розуміючи гумору, і з жахом показувала на консерви на яких знаходилася напис "в соусі російськомовних немовлят".

Скабєєва тут же вчепилася в ці жартівливі фото з консервами і почала звинувачувати Україну в тому, що там живуть люди з якими абсолютно неможливо домовитися про мир. І чомусь "приплила" до цих концерв українську владу, заявивши, що політики України вже точно не будуть закінчувати війну на Донбасі.

Автор незвичайної ініціативи Олександр Грамарчук (Грім), який брав участь в АТО на Донбасі оцінив рекламу на КремльТВ.

"Після того, як Ольга Скабєєва зробила мені рекламу на "раша-24", замовлення пішли потоком. Поспішайте, оскільки продукція лімітована, а з-за численних "перемир'я" і "розведень" м'яса не так багато, як було раніше", - зауважив Грамарчук с сарказмом, высмеяв.



