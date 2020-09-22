На російських військових навчаннях сталася чергова надзвичайна пригода - розбився літак
Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.
Так, у Тверській області (РФ) у вівторок, 22 вересня, розбився військовий винищувач Су-30.
Відомо, що катастрофа трапилася під час проведення планового навчально-тренувального польоту.
У Західному військовому окрузі журналістам повідомили, що екіпаж встиг катапультуватися. Льотчиків вже було евакуйовано на аеродром базування.
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Літак впав у лісовій місцевості, тому на землі жодних руйнувань немає. Для встановлення причин і обставин події на місце катастрофи направили комісію Західного військового округу.
Як відомо, Су-30 - це двомісний багатоцільовий винищувач, призначений для знищення цілей в будь-який час доби в різних погодних умовах. Су-30 експлуатується з 1992 року та перебуває на озброєнні Росії, Китаю, Індії, Алжиру, Вірменії, Анголи, Білорусі, Венесуели і т.д.
Раніше також повідомлялось, що під час російських військових навчань "Кавказ-2020" стався черговий казус - спалахнула пожежа, в результаті якої було знищено техніку. Відео з "невдачею" російських військових потрапило в мережу. На опублікованих кадрах російські солдати в паніці намагаються на тросах відбуксирувати від основного угруповання техніки військову машину, охоплену вогнем. Шини і корпус військової машини вже практично повністю вигоріли, а друга машина стояла в стороні та була охоплена чорним густим димом.
Нагадаємо, одеситів сполошила військова авіація НАТО над містом.
Також Politeka писала, що Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.