На российских военных учениях произошло очередное чрезвычайное происшествие - разбился самолет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, в Тверской области (РФ) во вторник, 22 сентября, разбился военный истребитель Су-30.

Известно, что катастрофа случилась во время проведения планового учебно-тренировочного полета.

В Западном военном округе журналистам сообщили, что экипаж успел катапультироваться. Летчики уже были эвакуированы на аэродром базирования.

Самолет упал в лесной местности, поэтому на земле никаких разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия на место катастрофы направили комиссию Западного военного округа.

Как известно, Су-30 - это двухместный многоцелевой истребитель, предназначенный для уничтожения целей в любое время суток в разных погодных условиях. Су-30 эксплуатируется с 1992 года и состоит на вооружении России, Китая, Индии, Алжира, Армении, Анголы, Беларуси, Венесуэлы и т.д.

Ранее также сообщалось, что во время российских военных учений "Кавказ-2020" произошел очередной казус - вспыхнул пожар, в результате которого была уничтожена техника. Видео с "неудачей" российских военных попало в сеть. На опубликованных кадрах российские солдаты в панике пытаются на тросах буксировать от основной группировки техники военную машину, охваченную огнем. Шины и корпус военной машины уже практически полностью выгорели, а вторая машина стояла в стороне и была охвачена черным густым дымом.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

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