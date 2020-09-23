Глава Беларуси Александр Лукашенко тайно провел процедуру инаугурации

Как передает Politeka.net, об этом в своих Telegram-каналах информируют как украинские, так и беларусские СМИ.

Так, в районе столичного Дворца республики зафиксировали огромное скопление силовиков и военных. Также ряд центральных улиц Минска были перекрыты.

Как утверждают журналисты, Александр Лукашенко провел тайную "коронацию".

Власти до последнего скрывали время и дату проведения процедуры, но слухи, все-таки, подтвердились.

"Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости. Положив правую руку на Конституцию, кровавый диктатор произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего Ермошина вручила Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь", - информирует канал Nexta.

Более того, впервые в истории Беларуси инаугурация президента никак не анонсировалась.

Ранее мы рассказывали, что Европейский Союз после "выборов" и массовых протестов отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, все главы МИД ЕС сошлись во мнении, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированными, поэтому не хотят признавать их результата.

«Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным», — заявлял Боррель на прошлой неделе.

Напомним, Зеленский поведал Александру Лукашенко, что его ждет в ближайшем будущем

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