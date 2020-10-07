7 октября президент России Владимир Путин празднует день рождения, именно в этот день Польша решилась оштрафовать Россию на миллиарды

В частности, польский антимонопольный регулятор — управления по охране конкуренции и потребителей — оштрафовал "Газпром" и его партнеров за строительство газопровода "Северный поток-2", говорится в заявлении организации.

В частности, "Газпром" оштрафован на 29 млрд злотых — это 7,6 млрд долларов. А пять компаний, участвующих в строительстве проекта были оштрафованы на 234 млн злотых — это 61 млн долларов. Они обязаны отдать эти деньги России.

"Согласно решению главы Управления по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2", - говорится в заявлении.

По делу, кроме российского "Газпрома", проходили французский Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкий Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

Регулятор наложил максимальные штрафы, предусмотренные законодательством (в размере 10% годового оборота) за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.

Также ранее сообщалось, что в российской трубе за 9,5 млрд больше нет надобности, ведь "Северный поток -2" можно заменить.

Власти Польши предложили Германии заменить российский "Северный поток - 2" на газопровод Baltic Pipe, который соединит Норвегию и центральную Европу к 2022 году.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответку Европе на санкции против Беларуси.

Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.