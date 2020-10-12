Європейський Союз продовжив на рік санкції проти Російської Федерації

Санкції також стосуються отруєння в британському Солсбері колишнього співробітника ГРУ і його дочки, а також застосування хімзброї в Сирії.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС, яке було оприлюднене в понеділок, 12 жовтня. Санкції застосовуються до дев'яти осіб - п'ять з них пов'язані з сирійським режимом, а чотири причетні до нападу в Солсбері.

Зокрема, серед фігурантів "чорного списку" є співробітники Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Олександр Петров і Руслан Боширов.

Велика Британія звинуватила їх у хімічному нападі на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.

Під санкціями також знаходиться організація Центр наукових досліджень і досліджень( SSRC), основний орган сирійського режиму з розробки хімічної зброї.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб, а також заморожування активів для фізичних та юридичних осіб.

Крім того, для юросіб включення в цей чорний список передбачає заборону на доступ до фінансування з боку Євросоюзу.

Одночасно з цим Німеччина і Франція підготували пропозиції щодо санкцій через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Ці пропозиції будуть представлені колегам по ЄС.

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