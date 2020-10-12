Европейский Союз продлил на год санкции против Российской Федерации

Санкции также касаются отравления в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, а также применения химоружия в Сирии.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, которое было обнародовано в понедельник, 12 октября. Санкции применяются к девяти лицам — пять из них связаны с сирийским режимом, а четыре причастны к нападению в Солсбери.

В частности, среди фигурантов "черного списка" есть сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Александр Петров и Руслан Боширов.

Великобритания обвинила их в химическом нападении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Под санкциями также находится организация Центр научных исследований и исследований (SSRC), основной орган сирийского режима по разработке химического оружия.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание активов для физических и юридических лиц.

Кроме того, для юрлиц включение в этот черный список подразумевает запрет на доступ к финансированию со стороны Евросоюза.

Одновременно с этим Германия и Франция подготовили предложения по санкциям из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Эти предложения будут представлены коллегам по ЕС.

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