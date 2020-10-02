Президент Турции Реджеп Эрдоган продемонстрировал всему миру, что не намерен отступать от поддержки Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

Политик резко ответил на совместное заявление президентов РФ, США и Франции , адресованное Армении и Азербайджану, прекратить огонь и сесть за стол переговоров, передает Reuters.

Он назвал такое заявление недопустимым, учитывая сложившуюся ситуацию. Эрдоган подчеркнул, что Минская группа, куда входят США, Россия и Франция, за 30 лет не смогла решить вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха и сейчас пытается найти путь к перемирию на фоне «происходящих негативных событий», что недопустимо. Конфликт можно решить только одни способом - выводом армянских сил с территории Карабаха.

«Если действительно есть желание добиться решения проблемы, то оккупанты должны покинуть эти территории, только таким образом решение будет найдено», – отрезал президент, добавив, что для Турции неважны призывы «двуличных стран, игнорирующих оккупацию Карабаха».

Эрдоган указал на то, что обсуждение проблемы с президентами Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном не принесло результатов, поэтому азербайджанцы решили самостоятельно «отрезать пуповину» и вернуть свои территории.

Тем временем Москва все же решила вмешаться в войну между Арменией и Азербайджаном и начала перебрасывать к границам Армении военную технику. Однако участие в конфликте обернется для РФ огромными потерями, поскольку воевать в полсилы не получиться, учитывая мощность и финансовое обеспечение противника.

Кроме того, вмешательство РФ автоматически развяжет руки Турции и Пакистану.

Напомним, в Крыму "бабахнуло" из-за сообщения о новом конфликте, военные в истерике.

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