Военную базу ВКС РФ "Хмеймим" атаковали протурецкие джихадисты

Об этом сообщает издание "Диалог.UA"



Согласно опубликованной информации боевики поджигают траву, а мощные клубы дыма и огня ограничивают работу боевой авиации.

"В настоящий момент ситуация близка к критической, и, хотя об эвакуации российских военных с авиабазы "Хмеймим" речь пока что не идет, риск уничтожения военного аэродрома стихией очень высок. Нарушена работа российских ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Турция нанесла сильнейший удар по российским военным в Сирии.

На территории сирийской провинции Идлиб множество лет идут ожесточенные боевые действия, но в последнее время ситуация накалилась до предела.

Уточняется, что турецкие войска наносят сильные удары по объектам, в которых, по всей вероятности, дислоцируются российские военнослужащие.

Напомним, военные и техника и РФ находятся в Сирии с 2015 года. За этот период Россия трижды объявляла о сворачивании военной операции и своего контингента в Сирии, но и после этого продолжала участвовать в боевых действиях

Напомним, Эрдоган резко ответил Путину и компании.

Как Politeka сообщала, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.