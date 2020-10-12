Военную базу ВКС РФ "Хмеймим" атаковали протурецкие джихадисты
Об этом сообщает издание "Диалог.UA"
Согласно опубликованной информации боевики поджигают траву, а мощные клубы дыма и огня ограничивают работу боевой авиации.
"В настоящий момент ситуация близка к критической, и, хотя об эвакуации российских военных с авиабазы "Хмеймим" речь пока что не идет, риск уничтожения военного аэродрома стихией очень высок. Нарушена работа российских ПВО", - говорится в сообщении.
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Ранее мы сообщали, что Турция нанесла сильнейший удар по российским военным в Сирии.
Уточняется, что турецкие войска наносят сильные удары по объектам, в которых, по всей вероятности, дислоцируются российские военнослужащие.
Напомним, военные и техника и РФ находятся в Сирии с 2015 года. За этот период Россия трижды объявляла о сворачивании военной операции и своего контингента в Сирии, но и после этого продолжала участвовать в боевых действиях
Напомним, Эрдоган резко ответил Путину и компании.
Как Politeka сообщала, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.
Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.