Олександр Лукашенко погодився піти з влади

Про це президент республіки розповів на зустрічі з заарештованими опозиціонерами в СІЗО

"У нього унікальна політична інтуїція. Раніше він не був готовий до цього, так як не було запиту від суспільства. І він дозрів для цих змін", - пояснив один з учасників переговорів Юрій Воскресенський в інтерв'ю TUT.BY.



За словами білоруса, Лукашенко дав слово, що не балотуватиметься в президенти ще на один термін.

"Він дав слово всім учасникам круглого столу, що наївся президентства, що це його останній термін. "Даю вам слово, хлопці. Тому що я знаю, що такого, як я, президента — чесного, щирого і не корупціонера - може більше не бути», - процитував Воскресенський слова Лукашенка.

Раніше опозиціонерка Світлана Тихановська звернулася до Лукашенка з вимогою до 25 жовтня добровільно покинути президентський пост і звільнити всіх політв'язнів.

В іншому випадку вона пообіцяла загальнонаціональний страйк.

Також раніше повідомлялося, що Україна приєднається до введених Європейським Союзом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Крім того, Україна розгляне питання про приєднання до нових обмежень після того, як їх введе ЄС.

Нагадаємо, Лукашенко "нишком" вступив на посаду президента.

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