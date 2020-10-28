При початку будівництва газопроводу "Північний потік-2" Москва розраховувала на інший результат



Зокрема, Москва сподівалася на допомогу іноземних компаній, проте все повністю провалилося. Вони сподівалися, що ніхто не буде перешкоджати цим фірмам, але вийшло інакше.

Про це заявив російський політолог Сергій Міхєєв у коментарі виданню "Вести".

"Росія користувалася послугами іноземних компаній, сподівавшись на те, що ніхто цим компаніям не чинитиме перешкод і вони виявляться сміливими, щоб не реагувати на погрози", – заявив Міхєєв.

За його словами, Росії треба було мати свої судна, і у "Газпрому" було достатньо часу, щоб їх купити або побудувати, а також придбати у власність страхові компанії, але вони цього не зробили.

"Стратегічним завданням нинішнього історичного етапу є вихід від фатальної залежності міжнародних інститутів", - резюмував експерт.

Також раніше повідомлялося, що польський Антимонопольний регулятор-управління з охорони конкуренції і споживачів-оштрафував "Газпром" і його партнерів за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Зокрема, "Газпром" оштрафований на 29 млрд злотих — це 7,6 млрд доларів. А п'ять компаній, що беруть участь у будівництві проекту були оштрафовані на 234 млн злотих — це 61 млн доларів.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

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