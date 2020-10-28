При начале строительстве газопровода "Северный поток-2" Москва рассчитывала на другой результат
В частности, Москва надеялась на помощь иностранных компаний, однако все полностью провалилось. Они надеялись, что никто не будет препятствовать этим фирмам, но вышло иначе.
Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев в комментарии изданию "Вести".
"Россия пользовалась услугами иностранных компаний, понадеявшись на то, что никто этим компаниям не будет чинить препятствий и они окажутся смелыми, чтобы не реагировать на угрозы", – заявил Михеев.
Невестка Пугачевой после рождения Вани Преснякова посветила стройными ножками в мини: "Не зря на узи сказали..."
"Бери чемоданы, билеты тебе купим": Усика гонят прочь из Украины, боксер резко ответил
Фигуристая "невеста" Харламова покуражилась в постели в позе жабки: "Моя ты козочка"
Кристина Асмус предстала перед публикой без лифчика, Харламов затаил дыхание: "По многочисленным просьбам..."
По его словам, России надо было иметь свои суда, и у "Газпрома" было достаточно времени, чтобы их купить или построить, а также приобрести в собственность страховые компании, но они этого не сделали.
"Стратегической задачей нынешнего исторического этапа является выход от фатальной зависимости международных институтов", – резюмировал эксперт.
Также ранее сообщалось, что польский антимонопольный регулятор — управления по охране конкуренции и потребителей — оштрафовал "Газпром" и его партнеров за строительство газопровода "Северный поток-2".
В частности, "Газпром" оштрафован на 29 млрд злотых — это 7,6 млрд долларов. А пять компаний, участвующих в строительстве проекта были оштрафованы на 234 млн злотых — это 61 млн долларов.
Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.
Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответку Европе на санкции против Беларуси.
Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.