При начале строительстве газопровода "Северный поток-2" Москва рассчитывала на другой результат



В частности, Москва надеялась на помощь иностранных компаний, однако все полностью провалилось. Они надеялись, что никто не будет препятствовать этим фирмам, но вышло иначе.

Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев в комментарии изданию "Вести".

"Россия пользовалась услугами иностранных компаний, понадеявшись на то, что никто этим компаниям не будет чинить препятствий и они окажутся смелыми, чтобы не реагировать на угрозы", – заявил Михеев.

По его словам, России надо было иметь свои суда, и у "Газпрома" было достаточно времени, чтобы их купить или построить, а также приобрести в собственность страховые компании, но они этого не сделали.

"Стратегической задачей нынешнего исторического этапа является выход от фатальной зависимости международных институтов", – резюмировал эксперт.

Также ранее сообщалось, что польский антимонопольный регулятор — управления по охране конкуренции и потребителей — оштрафовал "Газпром" и его партнеров за строительство газопровода "Северный поток-2".

В частности, "Газпром" оштрафован на 29 млрд злотых — это 7,6 млрд долларов. А пять компаний, участвующих в строительстве проекта были оштрафованы на 234 млн злотых — это 61 млн долларов.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

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