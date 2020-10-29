У США заявили про готовність розмістити балістичні ракети в Європі для стримування Росії

Таку заяву зробив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, повідомляє "The Nation".

За його словами, в США вже розробляється гіперзвукова зброя і системи доставки балістичних ракет, які будуть забезпечувати безпеку країни. 

"І ми розмістимо ті ж ракети, якщо необхідно, в Європі, щоб стримувати росіян, Російську Федерацію", - зазначив він.

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О'Браєн впевнений, що таким чином США забезпечать собі безпеку.

"Ми думаємо, що, розгорнувши ці озброєння, ми не тільки будемо стримувати напад, але це також поставить нас в таку позицію, в якій ми зможемо вести реальні переговори з контролю над озброєннями в майбутньому", – заявив помічник президента США.

Зазначимо, що не так давно Володимир Путін закликав НАТО оголосити мораторій і заборонити розгортання в Європі ракет середньої і меншої дальності наземного базування.

"Російська Федерація теж готова в дусі доброї волі і далі не робити розгортання в європейській частині території країни ракет 9М729, але тільки за умови зустрічних кроків з боку країн НАТО", - йдеться в заяві Путіна.

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