Турция взялась помогать Азербайджану совершенно не для того, чтобы сделать президента Алиева триумфатором

Рэджеп Эрдоган затеял очень тонкую игру для окончательного поражения России на внешнеполитической арене, и война в Карабахе – один из способов добиться этого быстрее всего.

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказала блогер Эль Мюрид, передает Politeka.net.

По словам автора, обострение на Кавказе в этот раз отличается от всех предыдущих тем, что за армией Азербайджана стоит Турция, которая уже успешно «обломала» Россию в Сирии, не дав той прорваться к сирийско-турецкой границе и убрав российско-сирийского террориста Хафтара в Ливии.

В Сирии и Ливии военный успех был конвертирован в политический, а Карабах – это, в первую очередь, именно политическая схватка ради лучшей конфигурации за столом переговоров.

Мюрид сомневается, что Турции нужен полный контроль над Карабахом, как не нужен он и Азербайджану, поскольку в противном случае без резни и геноцида не обошлось бы. Мир не простит туркам и их марионеткам подобные действия в 21 веке.

Вместо этого Эрдоган помог вернуть семь азербайджанских районов, что дает возмодность взять под контроль Лачинский коридор. А это поставит Армению на грань вынужденной капитуляции.

«Без Турции Азербайджан вряд ли сумел достичь текущих (пусть и скромных) результатов, а значит - турки свою задачу уже наполовину выполнили - стали игроками в этом регионе, и теперь вопрос лишь в том, кого они в нем подвинут. Впрочем, вопрос риторический - двигать тут можно только Кремль», – отмечает блогер.

Он показал, что Эрдоган действует по отработанной схеме: сначала обостряет кризис и навязывает противнику свои решения. Сам кризис готовится столько, сколько нужно и разыгрывается наверняка. Никакая война до победного конца в результате президенту Турции не нужна, поскольку в приоритете – постоянная готовность идти на компромисс:

«Эрдоган не загоняет крысу в угол, но при этом создает ситуацию, когда крыса просто не может из этого угла выбраться».

В то же время у Путина – все совсем печально.

«Кремль играет всегда "по обстоятельствам" и исключительно рефлексивно. Достигнутые результаты никогда не фиксируются дипломатически и политически - за Путиным нет вообще ни одного решения, которое стало бы бесспорным. Зачем воевать, если ты не в состоянии зафиксировать результат войны - загадка. Про характерную особенность российского верховного главнокомандующего сбегать при первых признаках опасности в укромное место и категорическую неспособность к системным антикризисным решениям нет смысла и говорить. Трусость - второе имя нашего верховного. Льстивая пропаганда даже здесь умудрилась сочинить байку про грозное русское сопение из-за печки, но в реальности все гораздо прозаичнее», – поясняет Мюрид.

Поэтому, уверен он, в Карабахе даже самые скромные результаты на поле боя Эрдоган превратит в политический разгром своего партнера. Его задача – закрепиться в этом регионе, стать участником переговорного процесса, узаконив свой статус официально, а кроме того, не дав Алиеву окончательно победить, оставить его на коротком поводке и манипулировать им в случае необходимости.

Итогом этого конфликта станет следующее:

«Кремль же получит не просто новый нож в спину от партнера, но еще и будет выглядеть как исключительно ненадежный союзник не только для Армении, а вообще для всех, кто еще имеет глупость рассчитывать на Москву хоть в чем-либо. Все они получат весьма веский довод в пользу необходимости поиска новых союзников взамен этого недоразумения, которое тщится претендовать на какой-то статус на территории бывшего СССР».

Напомним, Азербайджан нанес точный удар по армии Армении.

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