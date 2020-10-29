В США заявили о готовности разместить баллистические ракеты в Европе для сдерживания России

Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщает "The Nation".



По его словам, в США уже разрабатывается гиперзвуковое оружие и системы доставки баллистических ракет, которые будут обеспечивать безопасность страны.

"И мы разместим те же ракеты, если необходимо, в Европе, чтобы сдерживать русских, Российскую Федерацию", - отметил он.

О'Брайен уверен, что таким образом США обеспечат себе безопасность.

"Мы думаем, что, развернув эти вооружения, мы не только будем сдерживать нападение, но это также поставит нас в такую позицию, в которой мы сможем вести реальные переговоры по контролю над вооружениями в будущем", – заявил помощник президента США.

Отметим, что не так давно Владимир Путин призвал НАТО объявить мораторий и запретить развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

"Российская Федерация тем не менее тоже готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развёртывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО", — говорится в заявлении Путина.





Напомним, новое вторжение РФ в Украину, Путина предупредили о последствиях.

Как сообщала Politeka, Путин внезапно разочаровался в убыточном Крыме, у жителей полуострова серьезные проблемы.

Также Politeka писала, что Эрдоган придумал, как лишить Путина последних союзников.