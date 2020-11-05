На выборах президента Соединенных Штатов Америки, которые состоялись 3 ноября 2020 года, кандидат Джо Байден набрал рекордное количество голосов

Согласно последним результатам, бывший вице-президент США Джо Байден набрал больше 69 миллионов голосов.

Об этом сообщают на канале "акценты" в Youtube.

Во вторник, 3 ноября, прошли выборы в президенты США, кандидатами которых стал экс-глава Америки Дональд Трамп и экс-вице-премьер Джо Байден. Уже на данный момент стало известно, что Байден перегоняет Трампа по количеству голосов.

Глядя на предварительные результаты президентской "гонки", можно заметить, что перегоняет Байден и Хилари Клинтон, которая баллотировалась в кресло лидера Белого дома 4 года назад. Тогда Клинтон одержала победу на всенародном голосовании, однако, Трамп ее перегнал.

Также сообщается, что Джо Байден побил и рекорд экс-лидера Америки Барака Обама, который тот поставил еще в 2008 году. Тогда за Обаму отдали свои голоса практически 69,5 миллиона граждан.

Стоит подчеркнуть, что выборы в Соединенных Штатах Америки стали весьма громкими в этом году, поскольку их обсуждают во многих странах мира. Президентская "гонка" поставила серьезный рекорд, поскольку в текущем году пришло огромное количество граждан, чтобы отдать свой голос и выбрать лучшего лидера.

При этом, отдать свой голос за экс-вице-премьера Джо Байдена пришло огромное количество американских граждан.

"Это не стандартно. На президентских выборах 2020 года отмечена самая высокая за 120 лет явка", - подчеркнул американский профессор политологии из университета Флориды Майкл МакДональд.

По словам американского профессора, в этом году на выборы главы Белого дома пришло 66,9 % граждан. При этом, важно упомянуть, что последний раз похожая картина была в 1900 году, когда явка на выборах составила аж 73,7%.

Напомним, что в сети рассказали, какие сейчас результаты выборов президента в США.

Как сообщала Politeka, Гарри Табах проанализировал выборы президента в Соединенных Штатах.

Также Politeka писала, что Джо Байден и Дональд Трамп отреагировали на результаты выборов в Америке.