Новой первой леди США станет Джилл Байден - 69-летняя вторая жена новоиспеченного президента

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".

Известно, что именно Джилл помогла Байдену преодолеть ужасную трагедию, включая гибель его первой жены и ребенка в автокатастрофе.

До брака с Джо Джилл была замужем за Биллом Стивенсоном, бывшим футболистом колледжа. Она призналась, что со своим вторым мужем, Джо Байденом, у нее не было любви с первого взгляда.

"Когда Джо появился в моей двери, я бросила один взгляд на его идеальный костюм и кожаные мокасины и подумала: Слава Богу, это только одно свидание", - рассказала она американским журналистам.

Однако впоследствии женщина все равно влюбилась в него, но Джо, по слухам, несколько раз делал ей предложение, прежде чем она согласилась выйти за него замуж в 1977 году, когда стала мачехой его двух сыновей, которые остались в живых после ДТП.

Джилл продолжала работать учительницей в течение всей политической карьеры своего мужа, в том числе во время ее пребывания на посту второй леди, когда она преподавала английский язык в местном колледже Северной Вирджинии.

"Быть учителем - это не то, что я делаю, а то, кто я есть", - написала она в своих мемуарах в 2019 году.

Джо и Джилл пережили шокирующий удар 30 мая 2015 года, когда старший сын Джо Бо умер от рака мозга в возрасте 46 лет.

В течение нескольких недель, предшествовавших выборам в конгресс штата Айова, она устраивала больше предвыборных выступлений в этом штате, чем ее муж. Джилл попала в заголовки газет в начале 2020 года, когда она бросилась защищать своего мужа от протестующих веганов, когда те штурмовали сцену в Лос-Анджелесе. Джилл во время выступления своего мужа физически заблокировала протестующего, чтобы тот до него не добрался.

Ожидается, что Байден станет первой леди Соединенных Штатов 20 января 2021 года, после избрания ее мужа Джо Байдена 46-м президентом Соединенных Штатов 7 ноября 2020 года. Ожидается, что она сменит Меланию Трамп на посту первой леди.

Напомним, в президентской "гонке" установлен новый рекорд, цифры впечатляют.

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